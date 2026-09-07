Panne technique à la centrale WAE : la Senelec annonce des risques de coupures de courant dans la nuit du 6 au 7 septembre

La Société nationale d'électricité du Sénégal (Senelec) annonce des perturbations dans la fourniture d'électricité dans plusieurs localités du pays durant la nuit du dimanche 6 au lundi 7 septembre 2026. La Direction principale Réseaux attribue ces difficultés à une « contrainte technique majeure ponctuelle » survenue au niveau de la centrale West African Energy (WAE), infrastructure clé injectant environ 240 MW dans le réseau national.



Cette avarie restreint temporairement les capacités de production globales de la Senelec, compliquant la couverture totale de la demande en période de pointe nocturne. Les équipes techniques de la Senelec et de WAE ont été déployées conjointement pour rétablir le service dans les plus brefs délais, tandis que le gestionnaire du réseau active ses dispositifs de secours pour limiter l'impact sur les usagers.