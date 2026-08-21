Affaire Kocc Barma : son iPhone 16 exploité par la DSC, des sextapes et un réseau de contacts retrouvés

L’affaire El Hadji Babacar Dioum, alias « Kocc Barma », connaît un nouveau développement. Le détenu a été extrait de prison, le 19 août 2026, sur délégation du Doyen des juges, qui l’avait placé sous mandat de dépôt en juillet 2025, avant d’être conduit à la Division spéciale de cybersécurité (DSC).



Cette extraction devait permettre aux enquêteurs d’exploiter, en sa présence, son téléphone portable de marque iPhone 16. Les enquêteurs avaient auparavant obtenu le code d’accès de l’appareil. Selon Libération, plusieurs vidéos à caractère sexuel auraient été retrouvées dans le téléphone, à l’image de celles déjà découvertes sur l’ordinateur saisi lors de l’enquête. Ces contenus concerneraient des personnes aux profils divers.



Mais l’exploitation du téléphone pourrait surtout permettre aux enquêteurs de remonter vers d’autres protagonistes. L’appareil contiendrait en effet les numéros de personnes ayant échangé directement avec « Kocc Barma » via WhatsApp ou lui ayant transmis des vidéos dans le but de détruire la réputation des personnes.



Après l’extraction et l’exploitation des données de son téléphone, El Hadji Babacar Dioum a été reconduit en cellule. Les investigations se poursuivent dans le cadre de la délégation judiciaire.



Pour rappel, El Hadji Assane Demba, alias « Leuk Daour », est également détenu dans le cadre de cette affaire. Il est poursuivi notamment pour « association de malfaiteurs, collecte illicite de données, diffusion de données à caractère personnel, atteinte à l’intimité de la vie privée, diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs, pédopornographie, pédophilie, extorsion de fonds et complicité de ces infractions ».Deux autres personnes présentées comme des « correspondants », qui auraient également envoyé des vidéos à « Kocc Barma », ont été inculpées.

