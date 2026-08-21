Pèlerinage Chrétien : Envol de 350 pèlerins sénégalais vers les lieux saints ce jeudi

Un contingent de 350 pèlerins catholiques sénégalais s'envole ce jeudi 20 août 2026 depuis l'aéroport international Blaise Diagne (AIBD) pour le pèlerinage aux lieux saints de la chrétienté. Répartis sur deux vols programmés en fin de soirée, les fidèles voyagent cette année sous la bannière « Pèlerins de justice et de paix ».



Pour des raisons sécuritaires, l'étape en Israël a été supprimée du parcours. Le itinéraire 2026 mènera ainsi les pèlerins à Rome et Assise en Italie, Lourdes en France, Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne et Fatima au Portugal.



Une cérémonie officielle de remise du drapeau s'est tenue à l'aérogare des pèlerins, présidée par le ministre des Transports terrestres et aériens, Abdoul Ahad Ndiaye, en présence du président du Comité interdiocésain national des pèlerinages catholiques (CINPEC) et évêque de Saint-Louis, Monseigneur Augustin Simel Ndiaye.



Le ministre des Transports a transmis le message de solidarité du chef de l'État, saluant la vigueur du dialogue islamo-chrétien au Sénégal. De son côté, Monseigneur Augustin Simel Ndiaye a invité les pèlerins à prier pour la paix et la dignité humaine tout au long de leur parcours.