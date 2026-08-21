Cambriolage au Trésor public en 2025: un présumé complice de l’affaire interpellé à Dakar

A Dakar, la direction de l’Informatique du Trésor public a été cambriolée dans la nuit du 1ᵉʳ au 2 mars 2025. Si depuis lors les investigations continuent, ce vendredi, la Sûreté Urbaine du Commissariat Central de Dakar dit avoir procédé, le 19 août 2026, à l’interpellation d'un individu impliqué en qualité de complice. Selon un communiqué, cette arrestation fait suite aux actes d'enquête engagés après «la neutralisation du principal auteur» des faits.



Conduit dans les locaux du service et entendu sur procès verbal, le mis en cause, se déclarant conducteur de transport à deux roues « Tiak-Tiak » et domicilié au quartier Rebeuss, a reconnu l'intégralité des faits imputés. Il a notamment déclaré avoir cédé trois (3) ordinateurs volés à un gérant d'un commerce de matériel informatique sis à la Médina, pour un montant de quatre cent mille (400 000) francs CFA.



«L'intéressé a précisé avoir ultérieurement recontacté l'acquéreur afin d'obtenir la restitution desdits équipements à la suite du retentissement médiatique de l'affaire. Ce dernier lui aurait rétorqué avoir déjà vendu les ordinateurs avant de l'inviter à quitter le pays», a ajouté la police.



Le mis en cause a en outre soutenu que l'acquéreur présumé serait décédé à la suite de la fête de la Tabaski 2026. Un transport sur les lieux a permis d'entendre le gérant du commerce susmentionné, lequel a confirmé le décès de l'individu concerné survenu courant juin 2026 des suites d'une maladie.

Le suspect a été placé en garde à vue. Les investigations se poursuivent afin de faire toute la lumière sur cette affaire.