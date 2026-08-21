Litige foncier à Ngor-Almadies: la femme d'affaires Khady Diagne arrêtée pour «faux et usage de faux»

Khady Diagne, 46 ans, domiciliée à la cité Mourtada, sur la VDN, a été arrêtée par la Division des investigations criminelles (DIC) de Dakar. Elle est visée dans une enquête pour « faux, usage de faux et tentative d’escroquerie », ouverte à la suite d’une plainte du cabinet notarial SCP Ndiaye et Ndiaye.



Selon Libération, les éléments de l’enquête auraient révélé que Khady Diagne aurait proposé à N.S. Seck la cession d’une parcelle située à Ngor-Almadies. C’est au cours de la procédure de vente auprès du cabinet notarial SCP Ndiaye et Ndiaye que des soupçons auraient été soulevés autour d’une procuration présentée par la mise en cause.



Le document, qui comportait notamment le nom, le sceau et le cachet d’un certain Ibrahima Mamadou Thiam présenté comme notaire, aurait été identifié comme faux. Selon les informations rapportées dans le dossier, ce nom ne figurerait pas dans le registre des notaires du Sénégal.



Interrogée par les enquêteurs, Khady Diagne aurait nié les faits qui lui sont reprochés. Elle aurait affirmé avoir reçu le statut et les droits réels de la parcelle au nom de Babacar Diouf, établi en Mauritanie. Ce dernier l’aurait alors mandatée pour procéder à la vente du terrain pour son compte.



S’agissant de la procuration contestée, la mise en cause aurait soutenu l’avoir obtenue auprès d’un certain Moustapha Cissé, présenté comme un notaire établi à Conakry, en Guinée.



Interpellée sur l’origine des cachets, du sceau et de la signature qui seraient fictifs, Khady Diagne aurait affirmé ne pas en être responsable. Elle aurait expliqué avoir reçu les documents de Babacar Diouf et de Moustapha Cissé.