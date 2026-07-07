Bac 2026 : le Lycée scientifique et d'excellence de Diourbel affiche 100 % de réussite

Le Lycée scientifique et d’excellence de Diourbel (LSED) confirme son rang parmi les meilleurs établissements du Sénégal en réalisant un taux de réussite de 100 % dès le premier tour du baccalauréat général 2026.



Les candidats de l'établissement se sont particulièrement illustrés en décrochant 59 mentions, réparties entre 25 mentions Très Bien, 28 mentions Bien et 6 mentions Assez Bien, des résultats qui surpassent ceux enregistrés lors de la session précédente.



En série S1, les 31 candidats ont tous été admis. Ils ont obtenu 11 mentions Très Bien, 14 mentions Bien et 5 mentions Assez Bien au jury 1517, basé au Lycée technique Ahmadou Bamba.



Les élèves de la série S2 ont également signé une performance de haut niveau avec 14 mentions Très Bien, 14 mentions Bien et une mention Assez Bien, obtenues dans différents centres d'examen.



Grâce à ce nouveau sans-faute, le Lycée scientifique et d’excellence de Diourbel consolide sa réputation d'établissement d'excellence et de vivier de talents scientifiques au Sénégal.