Affaire Madiambal Diagne : Babacar Ba plaide la «libération provisoire immédiate» de Mabintou Diaby

Le président du Forum des Justiciables, Babacar Ba, a plaidé ce jeudi la «libération provisoire immédiate» pour des raisons de santé de Mabintou Diaby, l’épouse du journaliste et homme d’affaires Madiambal Diagne, en fuite en France. En détention préventive depuis le 29 septembre 2025, Mabintou Diaby est soupçonnée de complicité avec son époux, dans des faits présumés de corruption et de détournements de deniers publics.



Dans un message publié sur X (anciennement Twitter), ce jeudi, Babacar Ba a estimé que «pour des raisons humanitaires», une liberté provisoire doit être accordée à l’épouse du journaliste «afin qu’elle puisse recevoir des soins médicaux appropriés».



Le défenseur des Droits humains et de l’indépendance de la justice a aussi précisé que «l’état de santé de Mabintou Diaby est jugé très critique», avant de prévenir que le maintien d’une «personne malade dans les liens de la détention est inhumain et contraire aux droits fondamentaux».



Moins d’un mois après la détention préventive de Mabintou Diaby, le 21 octobre 2025, ses avocats avaient déposé une requête aux fins d’expertise médicale de leur cliente. Cette action est restée sans suite. Depuis lors, ils ne cessent d'alerter sur l'état de santé de la prévenue.