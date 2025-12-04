Jeux Olympiques de la Jeunesse 2026 : le COJOJ en mission de sensibilisation à Kolda

Le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (COJOJ) est en caravane de sensibilisation dans la région de Kolda, avec pour objectif de vulgariser les Jeux et de promouvoir le volontariat auprès des populations du Fouladou. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une vaste tournée nationale visant à mobiliser la jeunesse sénégalaise autour de cet événement sportif mondial prévu en 2026 au Sénégal.



Cette activité d’envergure a suscité un réel engouement chez les jeunes de la région. De nombreux Koldois ont ainsi saisi l’opportunité pour enregistrer leurs candidatures en vue d’être sélectionnés comme volontaires lors des prochains Jeux Olympiques de la Jeunesse. Une manière pour eux de participer activement à l’organisation de cet événement historique qui se tiendra pour la première fois sur le continent africain.



Selon Bocar Laurent Sy, directeur exécutif en charge des ressources humaines au sein du COJOJ, les candidats retenus bénéficieront d’une formation approfondie axée sur les valeurs sénégalaises et citoyennes, notamment la Teranga, la dignité, l’engagement et le respect. À cela s’ajoutera une formation aux normes internationales du volontariat dans le cadre des grandes compétitions sportives.



« Les Jeux Olympiques de la Jeunesse représentent une occasion unique pour la jeunesse sénégalaise de se former, de s’engager et de participer à un événement d’envergure mondiale. C’est une opportunité à saisir absolument », a-t-il souligné, tout en invitant les populations du Fouladou à se mobiliser davantage.



Pour M. Sy, l’édition 2026 des JOJ constitue non seulement un moment historique pour le Sénégal, mais aussi une plateforme exceptionnelle pour mettre en valeur les compétences, le dynamisme et l’hospitalité de sa jeunesse. « C’est une chance d’entrer dans l’histoire », a-t-il conclu.



À Kolda, la caravane du COJOJ a marqué les esprits, renforçant l’intérêt des jeunes pour le sport, le volontariat et l’esprit olympique, tout en ouvrant la voie à une participation massive de la région à cet événement planétaire.