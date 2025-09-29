Affaire Madiambal Diagne : l'audience décisive pour la famille et le "marabout" ce lundi

Ce lundi marque un tournant crucial dans l’affaire Madiambal Diagne. Quatre personnes comparaissent devant le doyen des juges d’instruction du parquet financier, Idrissa Diarra. Il s'agit de l’épouse du journaliste-homme d’affaires, ses deux enfants et un homme présenté comme son marabout.



À l’issue de cette audience, leur sort judiciaire sera déterminé. Ils ont tous été placés en garde à vue et leurs auditions, menées par la Division des investigations criminelles (Dic), sont closes, informe le journal L'Observateur. Seule celle de Madiambal Diagne, toujours en fuite, reste en suspens.



Ce dernier, qui faisait l’objet d’une interdiction de voyager, a quitté le Sénégal dans la nuit du 23 au 24 septembre, selon le ministère de l’Intérieur, en passant par la Gambie et dans des « circonstances non élucidées ». La police affirme qu’il a contourné l’interdiction, une thèse contestée par ses proches. Un mandat d’arrêt international a été émis contre lui.



Cette comparution survient dans un contexte tendu, alors que le domicile de la mère des enfants, à la Cité Djily Mbaye, a été cambriolé ce week-end.