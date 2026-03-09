Affaire Magib Seck et Pape C. Diallo : le parquet auditionne ce lundi deux nouveaux suspects

Les enquêteurs continuent leurs investigations dans le cadre de l'Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie, connue comme un présumé scandale homosexuel caractérisé par la transmission volontaire du VIH/Sida. Selon le journal Libération, les 05 et 06 mars 2026, deux nouveaux suspects ont été interpellés à Thiès (est) et Dakar. Ils seront présentés ce lundi devant le juge du premier cabinet du tribunal de Pikine-Guédiawaye (banlieue de Dakar). Parmi eux, le dénommé Saliou aurait avoué être le «Yoss» (copain) de Pape Cheikh Diallo et d'Ibrahima Magib Seck. Ces derniers lui auraient donné de l'argent en échange de ses services sexuels.



Depuis qu' une délégation judiciaire a été confiée aux gendarmes de la Brigade de recherches (Br) de Keur Massar par le juge du premier cabinet du tribunal de Pikine-Guédiawaye , 40 personnes ont été arrêtées. Dans cette enquête tentaculaire, le magistrat instructeur a délivré 37 mandats dépôts avec l'inculpation de quatre suspects interpellés à Thiès, le 02 mars 2026.



Les suspects sont poursuivis pour « actes contre nature, transmission volontaire du virus du SIDA (VIH), association de malfaiteurs, blanchiment de capitaux, trafic de drogue».