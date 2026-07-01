Affaire « Mara milliardaire » : un nouveau suspect arrêté à Thiès par la DIC

Dans le cadre d'une délégation judiciaire émise par le juge d'instruction du deuxième cabinet près le Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye, la Division des Investigations Criminelles (DIC) a arrêté un nouveau suspect dans l'affaire Serigne Abdoulaye Faye, dit « Mara milliardaire ».



Le présumé homosexuel A. Sène a été interpellé à Thiès pour actes contre nature après une période de cavale, selon des sources de Seneweb. Il est soupçonné d'être chargé de trouver des partenaires sexuels au marabout Serigne Abdoulaye Faye.



Au terme de l'enquête menée par la DIC, le suspect a été présenté ce mardi au magistrat instructeur, avant de faire l'objet d'un retour de parquet.