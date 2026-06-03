Affaire Ndiaga Seck : un étudiant en médecine tombe après l’exploitation de son compte facebook

L’exploitation des données numériques dans le cadre de l’enquête tentaculaire portant notamment sur « une association de malfaiteurs, le harcèlement sexuel, l’incitation à la débauche, la collecte et la diffusion de contenus à caractère pornographique, la mise en danger de la vie d’autrui, la transmission volontaire du VIH/Sida et les actes contre nature », a permis aux enquêteurs de découvrir plusieurs messages privés compromettants dans un compte Facebook attribué à Ndaga Seck et enregistré sous le nom de « Ndadane Seck ».



Ces investigations ont déjà conduit à une première interpellation. Il s’agit de Mame-Souabou Augustin Diédhiou, âgé de 20 ans et étudiant en médecine, domicilié à Sicap Mbao. Lors de son audition, il aurait reconnu les faits qui lui sont reprochés.



Il aurait déclaré avoir été initié par un aîné résidant à Mbacké alors qu’il était en classe de CM2. Il aurait affirmé avoir par la suite noué des relations avec plusieurs personnes citées dans l’enquête, notamment Ndiaga Seck, Madiou Gueye alias « Tigui », Ada Seck, Moussa Mangane et Amadou Lamine Dia, tous actuellement placés sous mandat de dépôt.



Par ailleurs, à la suite d’une confrontation avec Amadou Gueye, dit « Tigui », plusieurs de ses présumés partenaires auraient été identifiés. Parmi eux figurent le commerçant Macké Ndiaye ainsi que le footballeur Dioum Top, qui ont également été écroués.