Affaire Ndiaga Seck : un étudiant en médecine tombe après l’exploitation de son compte facebook

L’exploitation des données numériques dans le cadre de l’enquête tentaculaire portant notamment sur « une association de malfaiteurs, le harcèlement sexuel, l’incitation à la débauche, la collecte et la diffusion de contenus à caractère pornographique, la mise en danger de la vie d’autrui, la transmission volontaire du VIH/Sida et les actes contre nature », a permis aux enquêteurs de découvrir plusieurs messages privés compromettants dans un compte Facebook attribué à Ndaga Seck et enregistré sous le nom de « Ndadane Seck ».
Ces investigations ont déjà conduit à une première interpellation. Il s’agit de Mame-Souabou Augustin Diédhiou, âgé de 20 ans et étudiant en médecine, domicilié à Sicap Mbao. Lors de son audition, il aurait reconnu les faits qui lui sont reprochés.
Il aurait déclaré avoir été initié par un aîné résidant à Mbacké alors qu’il était en classe de CM2. Il aurait affirmé avoir par la suite noué des relations avec plusieurs personnes citées dans l’enquête, notamment Ndiaga Seck, Madiou Gueye alias « Tigui », Ada Seck, Moussa Mangane et Amadou Lamine Dia, tous actuellement placés sous mandat de dépôt.
Par ailleurs, à la suite d’une confrontation avec Amadou Gueye, dit « Tigui », plusieurs de ses présumés partenaires auraient été identifiés. Parmi eux figurent le commerçant Macké Ndiaye ainsi que le footballeur Dioum Top, qui ont également été écroués.
Ces investigations ont déjà conduit à une première interpellation. Il s’agit de Mame-Souabou Augustin Diédhiou, âgé de 20 ans et étudiant en médecine, domicilié à Sicap Mbao. Lors de son audition, il aurait reconnu les faits qui lui sont reprochés.
Il aurait déclaré avoir été initié par un aîné résidant à Mbacké alors qu’il était en classe de CM2. Il aurait affirmé avoir par la suite noué des relations avec plusieurs personnes citées dans l’enquête, notamment Ndiaga Seck, Madiou Gueye alias « Tigui », Ada Seck, Moussa Mangane et Amadou Lamine Dia, tous actuellement placés sous mandat de dépôt.
Par ailleurs, à la suite d’une confrontation avec Amadou Gueye, dit « Tigui », plusieurs de ses présumés partenaires auraient été identifiés. Parmi eux figurent le commerçant Macké Ndiaye ainsi que le footballeur Dioum Top, qui ont également été écroués.
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