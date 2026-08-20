Dakar: les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes menacent d'entamer une grève à partir 7 septembre

Les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes en spécialisation haussent le ton. Face à plusieurs préoccupations qu’ils estiment toujours sans réponse, les professionnels en formation ont déposé un préavis de grève et donnent à l’État jusqu’au 7 septembre pour apporter des réponses concrètes à leurs revendications.



Malgré le dépôt d’un préavis, les médecins en spécialisation assurent ne pas vouloir privilégier le bras de fer. « On n'est pas dans une posture d'aller forcément en grève, on n'a pas envie d'aller en grève », a affirmé Dr Boubacar Madior.



Mais les professionnels en spécialisation préviennent que « si aucune solution n’est trouvée dans le délai fixé par leur préavis, notamment d’ici le 7 septembre, ils pourraient passer à l’action ».



Parmi leurs revendications figurent le statut des médecins en spécialisation, leur recrutement dans la fonction publique et la question des stages ruraux. Ils comptent d’ailleurs détailler leurs revendications lors d’une conférence de presse prévue ce jeudi après-midi à l’Université de Dakar.



Selon Dr Boubacar Madior, président de la commission sociale du COMES, le premier problème reste celui du statut. « Le médecin en spécialisation n'a pas de statut légal qui encadre sa formation », a-t-il déploré.



Selon lui, cette situation crée un véritable vide juridique. « Nous ne sommes ni sous la tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur, ni sous la tutelle du ministère de la Santé », a expliqué le médecin.



Une situation qui, à ses yeux, peut exposer les spécialistes en formation en cas de problème lié aux actes médicaux qu’ils posent dans les hôpitaux. « Si jamais nous nous retrouvons dans des difficultés dans le cadre des actes que nous posons dans les hôpitaux, nous ne serons pas protégés par un cadre juridique », a-t-il alerté.

Les médecins demandent ainsi au gouvernement de trouver « une solution définitive » à cette question.

L’inquiétude autour du recrutement dans la fonction publique

Le prochain recrutement dans la fonction publique fait partie aussi de leurs préoccupations. Les médecins en spécialisation disent avoir appris, par voie de presse, qu’une liste de recrutement devrait prochainement être publiée.



« Nous n'avons aucune idée par rapport au contenu de cette liste », a indiqué le président de la commission sociale du COMES, tout en précisant que les médecins « n'ont pas d'accusation à faire » à ce stade.



Ils souhaitent toutefois être rassurés sur les critères et les modalités qui seront retenus pour ce recrutement. La question des stages ruraux constitue également un point important de leurs revendications.