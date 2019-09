Affaire Neymar, le vestiaire du Barça mécontent ?

Ernesto Valverde aurait désormais du pain sur la planche, lui qui doit motiver ses joueurs en plus de les gérer sportivement. La majorité de l'équipe, en particulier les piliers du vestiaire, était très favorable au retour de Neymar.



Le quotidien madrilène affirme que la perspective de réunir le trident MSN - composé de Lionel Messi, Luis Suarez et Neymar - était tentante et enthousiasmait tout le monde au sein du club. Les joueurs ont donc demandé au président Josep Maria Bartomeu et au conseil d’administration de faire tout ce qui était en leur pouvoir pour faire signer de nouveau Neymar.



La déception actuelle viendrait du fait que les joueurs ont l’impression que le club n’était pas vraiment intéressé par un retour du Brésilien et considèrent que les démarches effectuées étaient des démarches de façade.



De plus, Ivan Rakitic n’aurait pas aimé la façon dont le club a tenté de l’utiliser comme monnaie d'échange. Par ailleurs, le professionnalisme d'Ousmane Dembélé ne s'est pas amélioré et le discours sur la dépendance à l'égard de Messi a déjà refait surface après une seule victoire en trois matchs sans La Pulga.



Les rencontres internationales offrent une pause bienvenue dans une ambiance qui serait délétère...





Besoccer