Ballon d’Or : Carlo Ancelotti voit bien Vinicius Júnior remporter le trophée

La saison n’est pas encore terminée que la course au Ballon d’Or est déjà lancée. Parmi les favoris (Jude Bellingham, Phil Foden, Kylian Mbappé…), un nom se dégage plus que les autres : celui de Vinicius Júnior (23 ans). Son coach, Carlo Ancelotti, le voit bien remporter le trophée en fin d’année.



« Il n’est pas attribué aujourd’hui… mais je pense que Vinicius se porte bien. Il manque la finale et ensuite la Copa América, mais je pense qu’il est très proche. Je pense qu’il peut le gagner » a-t-il déclaré l’entraîneur du Real Madrid en conférence de presse ce vendredi. Le Brésilien, qui a déjà la Liga en poche, peut encore gagner deux trophées : la Ligue des Champions le 1er juin prochain contre Dortmund à Wembley et la Copa America aux États-Unis (20 juin au 14 juillet 2024).