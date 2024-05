Officiel : Kylian Mbappé annonce son départ du PSG

Kylian Mbappé a confirmé ce vendredi 10 mai 2024, qu’il ne prolongerait pas son contrat avec le Paris Saint-Germain dans une vidéo qu’il a publié sur ses réseaux sociaux. L’attaquant français quittera donc le club de la capitale à l’issue de la saison.



C’est désormais officiel. Kylian Mbappé a publié, ce vendredi, une vidéo sur ses réseaux sociaux dans laquelle il confirme son départ du Paris Saint-Germain.



« Voilà, c’est ma dernière année au Paris Saint-Germain, je ne vais pas prolonger, et je vais terminer mon aventure dans quelques semaines. J’ai mon dernier match au Parc des Princes dimanche », a dit l’international français.

« C’est beaucoup d’émotion, beaucoup d’années où j’ai eu la chance et l’immense honneur de faire partie du plus grand club de France, l’un des meilleurs du monde. »



L’aventure de l’attaquant sous les couleurs du PSG aura donc duré 7 saisons. Il a tenu à remercier les différents joueurs, entraîneurs qu’il a pu côtoyer au cours de ces nombreuses années parisiennes.