Affaire Nourah Ba : Momo Cissé obtient une liberté provisoire, son procès fixé au 21 octobre

Déféré par la Division spéciale de Cybersécurité (DSC) pour diffusion de fausses nouvelles, Mamadou Cissé, alias « Momo Cissé », a obtenu une liberté provisoire ce vendredi 16 octobre 2026.



Selon les informations du journaliste Bachir Fofana, le chroniqueur sera jugé en flagrant délit ce mercredi 21 octobre 2026 au tribunal de grande instance hors classe de Dakar.



Le chroniqueur avait été convoqué le jeudi 15 octobre 2026 à la suite de propos tenus dans une émission au sujet de l’affaire Nourah Ba. Celle-ci connaît un nouveau développement judiciaire avec le placement sous mandat de dépôt de Nourah Ba, mercredi 14 octobre.



Nourah Ba est poursuivie pour faux et usage de faux en écritures publiques et dans des documents administratifs, en lien avec l’acte de naissance qu’elle détient. Elle a également été inculpée pour provocation à l’intolérance religieuse, injures publiques et discours contraires aux bonnes mœurs.