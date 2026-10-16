Coopération spatiale : le Sénégal et les États-Unis partagent une vision commune de progrès

Le directeur général de l’Agence sénégalaise d’études spatiales (ASES), Maram Kairé, a reçu, mardi 13 octobre 2026, Jennifer Davis Paguada, chargée d’affaires de l’ambassade des États-Unis au Sénégal, accompagnée d’une délégation, au siège de l’agence.



Cette rencontre a été consacrée au renforcement de la coopération spatiale entre le Sénégal et les États-Unis, autour d’une vision commune visant à faire de l’espace un levier de progrès scientifique, technologique et économique.



Selon Maram Kairé, le spatial représente bien plus qu’une ambition scientifique. « C’est un formidable levier de coopération, d’innovation et de souveraineté pour notre pays », a-t-il déclaré dans une publication sur sa page Facebook.



Le directeur général de l’ASES a également souligné que cette rencontre s’inscrit dans la dynamique de coopération déjà engagée entre son agence et la NASA, l’agence spatiale américaine. Cette collaboration a été renforcée par l’adhésion du Sénégal aux Accords Artemis, qui encadrent la coopération internationale dans l’exploration pacifique de l’espace.



« Notre conviction est forte : le Sénégal doit prendre toute sa place dans la nouvelle économie spatiale mondiale, en développant ses compétences, ses capacités technologiques et ses partenariats stratégiques », a-t-il affirmé.



Pour Maram Kairé, la diplomatie spatiale constitue désormais un instrument essentiel pour transformer cette ambition en opportunités concrètes, notamment au profit de la jeunesse et du développement national.



Le directeur général de l’ASES a enfin remercié Jennifer Davis Paguada et sa délégation pour la qualité des échanges et leur engagement en faveur de cette coopération. « Le Sénégal poursuit résolument sa marche vers les étoiles », a-t-il conclu.