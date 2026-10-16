Santé animale : un nouveau programme scientifique de 40 millions de dollars pour combler le déficit de productivité dans six pays africains

L’Université d’État de Washington (WSU) a obtenu une subvention fédérale octroyée par le Bureau des interventions d'urgence et humanitaires du Département d'État américain pour piloter le nouveau laboratoire d’innovation en santé animale Feed the Future (AHIL).



Ce financement, d'un montant initial de 9,6 millions de dollars pouvant atteindre 40 millions de dollars sur cinq ans, vise à soutenir la recherche sur l'élevage dans six pays : le Kenya, la Tanzanie, la République démocratique du Congo, l'Éthiopie, le Sénégal et la Zambie.



L'objectif principal de cette initiative internationale est de répondre au sous-rendement du secteur de l'élevage en Afrique subsaharienne. Bien que la région possède plus de 14 % du bétail mondial, elle ne contribue qu'à hauteur de 2,8 % de la production de viande et de lait.



« Ces pays présentent un potentiel de croissance considérable pour leurs secteurs de l’élevage », a déclaré le Dr Felix Lankester, codirecteur de l'AHIL, ajoutant que « ce projet contribuera à améliorer la productivité et la santé du cheptel, ce qui renforcera les économies et les systèmes alimentaires locaux tout en créant des opportunités pour les technologies et l’innovation agricole américaines. »



Sur le terrain, les travaux s'articuleront autour du développement de vaccins, de la lutte contre les infestations de tiques, du renforcement de la traçabilité des maladies et de l'amélioration de la génétique animale grâce aux technologies de reproduction avancées.



« La capacité de diffuser des gènes à haute valeur génétique au sein des populations d’animaux destinés à la consommation est essentielle pour accélérer l’amélioration génétique », a souligné le Pr Jon Oatley, responsable des volets génétique et sélection de ce programme.



Pour mener à bien ces recherches et assurer la pérennité du projet, la WSU s'associera à des institutions académiques africaines, dont l'Université de Nairobi et l'Institut Nelson Mandela de Tanzanie, ainsi qu'à des partenaires du secteur privé.



Comme l'a précisé le Dr Thumbi Mwangi, directeur du laboratoire, « les outils et les solutions que nous développons n’auront d’importance que s’il y a des scientifiques sur le terrain pour les mettre en œuvre », soulignant ainsi la volonté de former une nouvelle génération de chercheurs en santé animale au sein des pays partenaires.