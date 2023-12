Affaire Oustaz Oumar Sall le procureur requiert trois (3) mois de prison dont un (1) mois ferme

Le procès de oustaz Oumar Sall tire en longueur. Après cinq heures de débats et de plaidoiries, le procureur a requis la peine de trois mois de prison dont un mois ferme. « Je ne crois pas en ses excuses, il l’a fait avec le sourire. Il va récidiver. Je vous demande de le condamner à une peine de trois mois d’emprisonnement dont un mois ferme. Ce, afin de lui donner une seconde chance et c’est une peine d’apaisement », a déclaré le représentant du ministère public.



De leurs côtés, les avocats du prêcheur ont plaidé pour le relaxe de leur client et une application bienveillante de la loi. Ainsi Me Abdoulaye Tall a demandé à ce qu’il bénéficie d’une liberté provisoire si le procès est mis en délibéré.



L’audience a été suspendue une deuxième fois pour statuer sur le dossier.