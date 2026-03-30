Pikine-Guédiawaye : les raisons de l'interpellation de Mamadou Guèye, ancien directeur des Domaines

L’ancien directeur des Domaines, Mamadou Guèye, a été interpellé par les gendarmes de la brigade de recherches de Keur-Massar dans le cadre de l’enquête sur le foncier ayant servi à la construction du palais de justice de Pikine-Guédiawaye, dans la banlieue de Dakar. Son arrestation, survenue ce dimanche, fait suite à un mandat délivré par le juge du deuxième cabinet d’instruction, selon le quotidien L'Observateur. Cette interpellation marque un nouveau rebondissement dans cette affaire impliquant d’anciennes hautes personnalités de l’État.



Absent du territoire national pendant plusieurs mois, Mamadou Guèye était revenu au Sénégal depuis quelques semaines avant d’être finalement appréhendé. Son nom est associé à un dossier foncier controversé, où figurent également l’ancien ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, et Mame Boye Diao, tous deux inculpés et placés sous bracelet électronique.



L’enquête, ouverte depuis juin dernier, porte sur l’assiette foncière ayant accueilli le tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, délocalisé sur la Voie de Dégagement Nord (VDN). Au cœur des suspicions : une promesse de 250 millions FCFA, dont 50 millions auraient été versés à l’ancien Garde des Sceaux par un promoteur immobilier.



Des irrégularités pointées du doigt



Le collectif Baidy Sène avait dénoncé un empiètement du site du tribunal sur un lotissement voisin, poussant le procureur Saliou Dicko à saisir la Division des investigations criminelles (DIC) pour éclaircir les conditions d’attribution du terrain.



Selon les éléments de l’enquête, un protocole aurait été signé entre Ismaïla Madior Fall et le promoteur Cheikh Guèye pour la réalisation d’un centre de surveillance électronique sur une parcelle de 2 075 m², en échange d’une dation de 9 598 m². Toutefois, ce protocole, soumis à la Commission de contrôle des opérations domaniales (CCOD), aurait été retiré pour « complément d’informations ». Malgré cela, plusieurs baux auraient été attribués de manière irrégulière.



Les investigations ont révélé que les travaux du centre de surveillance électronique n’ont jamais été réalisés, contrairement aux engagements initiaux. Par ailleurs, les enquêteurs ont mis en lumière des échanges directs entre Mamadou Guèye et l’ancien ministre de la Justice, contournant les circuits administratifs habituels.



La défense de Mamadou Guèye



Lors de son audition, l’ancien directeur des Domaines a défendu sa version des faits. Il aurait affirmé que le plan d’urbanisme prévoyait initialement deux hectares pour le tribunal, mais que le manque de moyens aurait conduit le ministre à solliciter un promoteur privé.



Mamadou Guèye soutient que la procédure a suivi les étapes légales : validation par l’Urbanisme, notification d’attribution, puis transmission aux autorités compétentes.