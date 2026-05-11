Modernisation scolaire au Sénégal : la digitalisation totale du CFEE devient une réalité nationale pour sécuriser les diplômes

La direction des examens et concours du Sénégal a dévoilé ce lundi à Dakar un nouveau dispositif numérique destiné à l’organisation du Certificat de fin d’études élémentaires. Ce système vise à garantir une meilleure sécurisation du processus des examens, une fiabilité accrue des données et une efficacité globale dans la gestion des épreuves.







Le directeur des examens et concours, Pape Baba Diassé, a souligné que cet outil puissant permet un gain de temps considérable tout en sécurisant l'ensemble du processus. Cette innovation s'inscrit dans une démarche de digitalisation totale, couvrant toutes les étapes depuis l’enrôlement des candidats jusqu'à la délivrance finale des diplômes.







En marge d'une visite de supervision dans les centres d'examen de l'école Cathédrale et de l'école Ibrahima Diop, les autorités ont précisé que ce format repose sur la dématérialisation complète des procédures. Pour accompagner ce changement, l'ensemble des chargés d'examens et concours au niveau national a bénéficié de sessions de formation, suivies de relais techniques au sein des académies et des inspections de l'éducation et de la formation.







L’inspecteur d’académie de Dakar, Cheikh Faye, a rappelé que la généralisation de ce système au plan national fait suite à une phase pilote concluante menée en 2025 dans quatre inspections de la région de Dakar. Les résultats satisfaisants de cet essai initial ont permis de valider le passage à cette gestion numérique pour l'ensemble du territoire, marquant une étape majeure dans la modernisation du système académique sénégalais.

