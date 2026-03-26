Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie : Kader Dia, Kadior Cissé et Pape Gaye Fall arrêtés suite à l’exploitation de téléphones

Dans l'enquête tentaculaire menée par la Brigade de recherches de Keur Massar, portant sur des accusations « d'association de malfaiteurs, d'actes contre nature, de transmission volontaire du VIH/Sida, de mise en danger de la vie d'autrui et de blanchiment de capitaux », deux journalistes et un chroniqueur de télévision ont été arrêtés, les 24 et 25 mars 2026.



Les mis en cause sont Ousmane Kadior Cissé de la 7tv, Pape Gaye Tall de Kewoulo et le chroniqueur de la SenTv, Kader Dia, ce qui porte les personnes arrêtées au nombre de 50, dont 7 présumés partenaires de l’animateur Pape Cheikh Diallo.



Leurs arrestations ont eu lieu suite à l’exploitation des téléphones des autres prévenus et ceux de Pape Cheikh Diallo, qui, depuis son interpellation en début février, a gardé le silence. Selon le journal Libération, l’analyse de ces téléphones a également révélé un vaste réseau où « tout le monde couche avec tout le monde »et qu’un « club » d'animateurs, de journalistes et célébrités seraient dans le collimateur des gendarmes. Concernant le cas de Kader Dia, des preuves techniques ont confirmé « sa love story » avec Pape Cheikh Diallo.



Par ailleurs, quelques minutes avant son arrestation, Pape Gaye Tall de Kewoulo avait écrit un article sur l'interpellation de Kader Dia, alors qu’il était dans le viseur des hommes du Haut Commandant de la gendarmerie et du Directeur de la Justice Militaire, Général Martin Faye, qui supervise cette enquête tentaculaire. Le patron du journaliste, Babacar Touré, a sorti un communiqué, le 25 mars 2026, où il encourage la justice à poursuivre ses investigations.