Affaire Range Rover: le verdict de la Cour d'appel tombe pour Wally Seck et Ibou Touré

La Cour d’appel de Dakar a confirmé, ce lundi, le jugement rendu en première instance dans l’affaire dite de la Range Rover, impliquant notamment le chanteur Wally Ballago Seck et le footballeur Ibou Touré. Cette décision signifie que les prévenus restent, pour le moment, relaxés.



En effet, le tribunal correctionnel de Dakar, qui les avait jugés en première instance le 21 avril 2022, avait déjà abandonné les poursuites à leur encontre. Les avocats de Wally Seck avaient alors demandé l’annulation de la procédure, invoquant une exception de nullité liée au non-respect du règlement 5 de l’UEMOA. Ils avaient soutenu que les prévenus n’avaient pas été informés de leur droit à être assistés par un conseil.



À la suite de ce verdict, Me Boubacar Dramé, l’avocat de la partie civile Lamarana Diallo, avait interjeté appel. Mais face à ce nouveau revers, Me Lamarana Diallo a indiqué à nos confrères du journal Les Echos qu’il comptait désormais se pourvoir en cassation.