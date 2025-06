Foot : Nampalys Mendy quitte RC Lens

Le RC Lens a officialisé ce jeudi le départ de Nampalys Mendy, en fin de contrat. Arrivé libre à l’été 2023, le milieu de terrain sénégalais de 33 ans n’est pas prolongé par les sang et or.



L’ancien joueur de Leicester City aura disputé 32 matchs officiels sous le maillot lensois, dont 6 en Ligue des Champions. Cette saison, il est apparu 11 fois sous la tunique sang et or la plupart en tant que remplaçant. Il a également connu une longue période d’indisponibilité.



Désormais libre de tout contrat, Mendy peut s’engager avec le club de son choix. Selon plusieurs sources, c’est le Wydad Casablanca qui tiendrait la corde pour accueillir l’ancien international sénégalais, également passé par Nice et Monaco.