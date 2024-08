Affaire Sidy Diop : la défense plaide pour la clémence du Tribunal et évoque l’impact du procès sur la carrière et le statut de l'artiste

L’artiste Sidy Diop est accusé de « conduite sans permis, l'usage présumé de faux documents, et l'absence d'assurance valide. » Il a été attrait à la barre du tribunal de Dakar ce lundi.



Lors de sa plaidoirie ce lundi, Me Aboubacry Barro, avocat de la défense, a souligné la dimension pédagogique du procès pénal de son client, le chanteur Sidy Diop.



Il a affirmé que ce dernier a fait preuve d’humilité tout au long de la procédure en « faisant amende honorable ». Selon l’avocat, Sidy Diop n’a jamais eu « l’intention de commettre une infraction et il existe des problèmes au niveau des assurances, plaidant ainsi pour une réforme vers la digitalisation ».



De son côté, Me Abdoulaye Tall a évoqué la notoriété de l'artiste et l'impact négatif du procès sur sa carrière. « Sidy Diop a énormément perdu en termes de contrats, et même une condamnation avec sursis pourrait nuire à son honorabilité et à sa carrière », a-t-il insisté.



Les avocats de la défense ont tous plaidé pour la clémence du tribunal, demandant que la condamnation soit évitée pour préserver l’avenir professionnel du chanteur, tout en reconnaissant la portée pédagogique de cette affaire.



Pour rappel, dans son réquisitoire, Mme la procureure a demandé à ce que le délit de conduite sans permis et d'assurance soit retenu contre Sidy Diop. Toutefois, elle a proposé d'écarter l'accusation de faux documents en raison du doute.



Pour la peine, elle a laissé au juge le soin de trancher, soulignant que « la sagesse de ce dernier guiderait la décision finale. »





Le délibéré sera rendu en cours d'audience.