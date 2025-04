Neuf policiers jugés pour "le vol de 200 millions FCFA" à des commerçants maliens : le procureur requiert 3 ans de prison ferme

L’affaire, largement médiatisée, remonte à la nuit du 20 au 21 juillet 2024. Ce soir-là, un véhicule banalisé, conduit par l’indicateur Doudou Cissé, repère un 4x4 transportant deux commerçants maliens, Vonama Ombatidé et Aly Djiguiba, près du rond-point Sédima (sortie 9 de l’autoroute à péage).



Sur ordre du chef de brigade Abdoulaye Diaw, alias "Baye Fall", les policiers interceptent le véhicule, arrêtent et menottent les deux hommes avant de les emmener vers la carrière de Zac Mbao, un lieu isolé. Une fouille du véhicule y est alors menée, révélant deux sacs et une valise contenant, selon les victimes, une importante somme d’argent liquide et des effets personnels.



Selon les éléments de l’enquête, les policiers auraient exigé 40% des 650 millions de FCFA découverts. Face à leur refus, une négociation tendue s’engage jusqu’au petit matin. Finalement, les deux Maliens sont conduits au poste de police de Zac Mbao, où un comptage officiel ne relève plus que 450 millions de FCFA, soit 200 millions disparus, selon les plaignants.



Interrogés par la Division des investigations criminelles (DIC), les commerçants ont expliqué que cet argent provenait de leur activité de transfert informel de fonds entre Dubaï, Bamako et Dakar.



À l’audience, les neuf prévenus ont nié en bloc les accusations. Malgré leurs dénégations, le procureur a requis trois ans de prison ferme à leur encontre.



En revanche, concernant les deux commerçants maliens, initialement soupçonnés de blanchiment d’argent, le parquet a demandé leur relaxe, faute de preuves suffisantes.



Le verdict attendu le 13 mai prochain.