Sénégal : Le SYTRAPAS lève son mot d’ordre de grève après des engagements du ministre de la Pêche

Le Syndicat des travailleurs de la pêche et de l’aquaculture du Sénégal (SYTRAPAS) a décidé de suspendre son mot d’ordre de grève initialement prévu les 14 et 15 avril 2025. Cette décision fait suite à une audience jugée satisfaisante avec le ministre de la Pêche.



« Les discussions ont largement tourné autour des difficultés que rencontrent les travailleurs. Il a apporté des réponses concrètes sur l’ensemble des problèmes soulevés. Concernant le retard des indemnités depuis le mois de janvier 2025, toute la lenteur administrative qui a été à l’origine du blocage du paiement vient d’être levée », a-t-il déclaré sur la RFM.



Parmi les points soulevés, figurait notamment le retard du paiement des indemnités depuis janvier 2025. Sur ce sujet, Oumar Dramé a salué la levée des blocages administratifs.



« Le ministre a trouvé une solution définitive et durable sur cette problématique et le paiement sera désormais assuré mensuellement », a-t-il fait savoir.



Face aux engagements pris par les autorités, le syndicat a donc opté pour la levée de son mot d’ordre de grève. Compte tenu de tous ses efforts et les engagements pris par l’autorité, poursuit-il, « nous avons décidé en toute responsabilité de lever le mot d’ordre de grève qui devrait intervenir le lundi 14 et mardi 15 avril 2025 », a laissé entendre Oumar Dramé.



Il a par ailleurs souligné l’importance du dialogue social, désormais instauré, et a réaffirmé la volonté du SYTRAPAS d’accompagner le ministère dans le développement du secteur.