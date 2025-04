Affaire enfant violemment fouetté à Saint-Louis : ce que révèle l’enquête

Trois suspects, dont l’un des oncles de la victime, ont été interpellés à la suite d’une enquête ordonnée par le parquet de Saint-Louis, après la diffusion d’une vidéo choquante montrant un enfant violemment fouetté. Ils sont poursuivis pour maltraitance et sévices corporels sur un mineur.



L’enquête a été déclenchée après la diffusion de la vidéo sur les réseaux sociaux. Avec l’appui de l’Agence éducative en milieu ouvert (AEMO) de Saint-Louis et d’un délégué de quartier, la victime a pu être localisée dans le quartier Ndioloffène. Il s’agit de M. Diakhaté, 15 ans, né à Thiès, élève en classe de 6e secondaire au CEM André Peytavin, hébergé chez son oncle Arona Diakhaté.



L’enfant a immédiatement été pris en charge par l’AEMO. Une réquisition médicale a été adressée à l’hôpital régional de Saint-Louis afin qu’il reçoive les soins nécessaires. Dans la foulée, les policiers ont procédé à l’arrestation de trois membres de sa famille : Abdoulaye Diakhaté (35 ans), Arona Wade (24 ans) et Leity Ndiaye (23 ans).



Selon les premiers éléments de l’enquête, rapportés par "Libération", Arona Wade et Leity Ndiaye maintenaient l’adolescent pendant qu’Abdoulaye Diakhaté le frappait à l’aide d’un câble, provoquant de profondes lacérations sur son dos. L’objet ayant servi à l’agression a été placé sous scellé.