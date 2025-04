Est de la RDC: à Doha, les échanges reprennent entre le gouvernement congolais et le groupe armé M23

La méthode du Qatar, c'est la discrétion. Et ce second round de discussions entre les représentants de République démocratique du Congo (RDC) et l'AFC-M23 ne déroge pas à la règle. Comme pour la première session, il y a une dizaine de jours, il est impossible de savoir quand les discussions ont véritablement commencé et quel est le format adopté par la médiation qatarienne.



Il n'y a pas beaucoup d'informations non plus sur le niveau des délégations. Selon nos sources, l'AFC-M23 serait représenté par de hauts responsables, alors que du côté de Kinshasa, il s'agit une nouvelle fois d'experts et de technocrates. Les deux délégations sont arrivées à Doha. Les travaux préalables aux discussions directes ont commencé, mais les échanges entre les deux camps n'ont pas encore repris.



On sait que lors de la première session, il y a eu au moins une réunion commune où les représentants du pouvoir congolais et ceux de l'AFC-M23 se sont retrouvés autour de la table, sans aboutir à un résultat concret. En effet, si les deux camps ont déposé leurs préalables, c'est à ce niveau qu'il y a un blocage. Impossible d'aller plus loin sans arriver à aligner les positions.