Coupe CAF : Les demi-finalistes sont enfin connus !

Les quarts de finale de la Coupe CAF ont pris fin hier, mercredi, avec la qualification de quatre équipes pour le carré d'as de la compétition.



La Renaissance Sportive de Mamadou Lamine Camara et Paul Valère Basséne, a été la première équipe à se qualifier pour les demi-finales de la Coupe de la Confédération après avoir éliminé l'ASEC Mimosas de Côte d'Ivoire avec un score cumulé de (2-0).



Le club algérien de la CS Constantine a également obtenu son ticket pour le prochain tour après sa victoire spectaculaire aux tirs au but (4-3) face à l'USM Alger, après que le score à la fin du temps réglementaire ait été de (1-1).



Le club sud-africain de Stellenbosch a, pour sa part, validé sa qualification après sa victoire contre Zamalek d'Égypte au stade du Caire, avec un score cumulé de (1-0).



La dernière équipe à se qualifier pour les demi-finales est le Simba SC de Tanzanie, qui a remporté une victoire précieuse lors du match retour avec un score de 2-0. Ce résultat a permis de rattraper l'avance d'Al-Masry lors du match aller. Les deux équipes se sont ensuite départagées lors de la séance des tirs au but, où Mido Gaber et Mahmoud Hamada ont manqué deux penalties pour la formation égyptienne d'Al-Masry, tandis que Simba a marqué ses quatre tentatives.





Le programme des 1/2 finale de la Coupe CAF



Dimanche 20 avril 2025

RS Berkane vs CS Constantine



Lundi 21 avril 2025

Simba SC vs Stellenbosch FC