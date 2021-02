Affaire Sonko-Adji Sarr: La commission Ad hoc présentera son rapport à l'Assemblée nationale ce lundi

La Commission Ad hoc a prévu ce lundi 22 février 2021 d'entendre le député Ousmane Sonko, sous de la plainte pour "viols et menaces de mort" dans le cadre de la procédure de la levée de son immunité parlementaire. Mais la confrontation n'aura pas lieu. Car, le leader du "Pastef les patriotes" a "refusé" de déférer à la convocation de l'Assemblée nationale. A cela s'ajoute la démission des députés Moustapha Guirassy et Cheikh Bamba Dièye.



N'empêche la commission Ad hoc chargée de statuer sur la levée d'immunité parlementaire de Ousmane Sonko continuera la poursuite du travail déjà entamé. Celle ci va prendre acte et élaborer son rapport. Ledit document sera présenté ce lundi, lors de la plénière pour la levée ou non d'immunité parlementaire de Ousmane Sonko.