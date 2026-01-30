Terrains des champions d’Afrique 2021 : Ousmane Sonko promet le respect des engagements de l’État

Lors de la cérémonie officielle de présentation du trophée de la CAN Maroc 2025, tenue ce vendredi au stade Léopold Sédar Senghor, le Premier ministre Ousmane Sonko s’est exprimé sur la question des terrains attribués aux « Lions », notamment ceux octroyés par le régime de Macky Sall aux champions d’Afrique 2021.
Le chef du gouvernement a tenu à rassurer les bénéficiaires, affirmant que l’État respectera l’ensemble de ses engagements. Évoquant les récompenses foncières accordées après le sacre du Sénégal à la CAN 2025, Ousmane Sonko a expliqué la démarche du gouvernement. « Après la victoire du Sénégal, j’ai convoqué au Petit Palais le ministre des Finances, le directeur des Domaines et mes conseillers afin de préparer les récompenses. En matière foncière, notre ambition est d’aller bien au-delà », a-t-il déclaré.
Revenant sur les terrains promis aux champions d’Afrique 2021 par le régime précédent, le Premier ministre a reconnu la complexité de la situation foncière héritée. « Nous avons trouvé une situation extrêmement compliquée, marquée par de nombreux problèmes fonciers. Un arrêt a été observé afin de mieux assainir la situation », a-t-il précisé, avant de rassurer : « Tous les engagements pris par l’État seront honorés ».
