Affaire Sweet Beaty: Adji Sarr fait appel

L’affaire « Sweet Beauté » est loin de connaître son épilogue. Après Ndeye Khady Ndiaye, c’est au tour de la partie civile. Ce jeudi, les avocats de la masseuse Adji Raby Sarr ont interjeté appel. Les robes noires se disent insatisfaits du verdict prononcé le jeudi 01 juin par la Chambre Criminelle de Dakar.



Le juge d'instruction a condamné Ousmane Sonko, candidat à la présidentielle de 2024, à deux ans de prison ferme pour "corruption de la jeunesse" et l'a acquitté des faits présumés de viols. Accompagné d'une amande de 20millions en guise de dommage et intérêts pour la plaignante.



Pour Ndeye Khady Ndiaye propriétaire du Salon de massage, elle écope deux ans de prison ferme et devra verser un montant de 600.000 FCFa à l'accusatrice.