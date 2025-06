L'ANACIM et la DGAC France signent de nouvelles annexes pour étendre leur coopération technique en matière de sécurité de l'aviation civile

En marge du Paris Air Show, un nouveau pas a été franchi dans la coopération entre la France et le Sénégal en matière d’aviation civile. L’Agence nationale de l’Aviation civile et de la Météorologie (ANACIM) et la Direction générale de l’Aviation civile de France (DGAC France) ont signé, mardi 17 juin 2025, deux nouvelles annexes pour élargir leur cadre de collaboration technique.



« Les deux nouvelles annexes ont été signées par Dr Diaga Basse, Directeur général de l’ANACIM, et M. Damien Cazé, Directeur général de l’Aviation civile française », précise le communiqué publié à Dakar.



Ce partenariat, qui s’inscrit dans la continuité d’un Arrangement Technique conclu en 2018, vise à renforcer l’assistance mutuelle au développement des transports aériens entre le Sénégal et la France. « Ce partenariat prend une nouvelle dimension avec un programme d’assistance financière assuré par AIRBUS », est-il précisé.



La formation constitue un pilier central de cette collaboration. Selon le communiqué, « les deux nouvelles annexes à l’Arrangement Technique permettent le renforcement des compétences des inspecteurs de l’ANACIM dans les domaines de la Navigabilité (AIR), Opérations de vol (OPS), Licences du personnel (PEL) et la Gestion de la sûreté de l’Aviation (AVSEC) ».



Les deux parties ont souligné que cette signature « renforce le partenariat qui existe depuis des années entre les deux agences de régulation et exprime leur volonté commune de travailler en faveur de la sécurité aérienne ».



En marge des cérémonies officielles prévues du 16 au 22 juin 2025 au Salon du Bourget, le Directeur général de l’ANACIM mène une série de rencontres stratégiques. Accompagné de son Conseiller Technique chargé des Organisations internationales, Papa Atoumane Fall, et du Directeur de la Sécurité des Vols, Cheikh Tidiane Sidibé, Dr Diaga Basse multiplie les échanges pour étendre les partenariats. À cet égard, une réunion a été tenue avec le maréchal Manat Chavanaprayoon, Directeur général de l’Autorité de l’Aviation civile de Thaïlande (CAAT).