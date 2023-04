Affaire « Top Cas » : Thioro Mandela de Walf TV sera entendue ce vendredi

Thioro Makhou Mandela, la chroniqueuse de Walf TV, qui a été inculpée puis placée sous mandat de dépôt le 20 avril dernier, fera à nouveau face au juge ce vendredi. Elle sera entendue dans le fond du dossier du groupe "Top Cas" par le juge d’instruction du 3e cabinet.



Selon des informations relayées par Seneweb et reprises par plusieurs médias, une demande de liberté provisoire sera déposée par son avocat Me Moussa Sarr.



Thioro Makhou Mandela a été citée dans l’affaire « Top cas ». Elle a été arrêtée avec quatre autres femmes; toutes inculpées et placées sous mandat de dépôt pour "association de malfaiteurs, collecte illicite de données à caractère personnel et diffusion d’images contraire aux bonnes mœurs".