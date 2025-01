Affaire West African Energy : le rapport de l’expert-comptable écarte toute charge significative contre Samuel Sarr

Le sort de Samuel Sarr, ancien ministre de l'Énergie et Directeur général de West African Energy (WAE), est désormais entre les mains du juge Makha Barry du 2e cabinet d’instruction près le tribunal de grande instance de Dakar. Accusé d’abus de biens sociaux portant sur un montant de 8,17 milliards de francs CFA, il pourrait voir sa situation évoluer après la transmission, lundi dernier, du rapport définitif de l’expert-comptable Alioune Touré.



Placé sous mandat de dépôt depuis le 28 novembre, Samuel Sarr fait face à des accusations portées par Moustapha Ndiaye et ses associés. Ces derniers pointent du doigt un détournement présumé révélé par un audit du cabinet Mazars. Cependant, le rapport d’Alioune Touré, mandaté par le magistrat instructeur pour examiner les faits, semble écarter toute charge significative contre le directeur de WAE.



Selon les conclusions du document, Samuel Sarr, dans son rôle de mandataire pour le projet de construction de la centrale électrique du Cap des Biches, n’a commis aucune irrégularité susceptible de justifier une poursuite judiciaire. « Il n’y a eu ni perte d’actifs ni manque à gagner », a indiqué l’expert-comptable, soulignant que les anomalies relevées étaient marginales et conformes aux règles de gouvernance et comptabilité en vigueur.



Tout au long de la procédure, Samuel Sarr a clamé son innocence, affirmant que " toutes les décisions financières mentionnées dans le rapport Mazars avaient été validées par le Conseil d’administration de WAE." Lors de sa confrontation avec Alioune Touré, il a maintenu cette position, renforçant la défense de ses avocats qui n’ont formulé aucune observation sur les conclusions du pré-rapport de l’expert, informe L'Observateur.



Malgré les conclusions favorables de l’expert-comptable, la décision finale appartient au juge Makha Barry. La question d’une éventuelle levée du mandat de dépôt ou d’une liberté provisoire pour Samuel Sarr reste en suspens. Ce dernier espère désormais que ce rapport, qui plaide largement en sa faveur, pèsera dans la balance judiciaire et permettra de tourner la page de cette affaire, souligne le journal.