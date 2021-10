Affaire bébé brûlé Clinique Madeleine: le pédiatre, l’infirmière et la nurse en prison, le Directeur sous contrôle judiciaire

L’affaire du nouveau-né de trois jours mort brûlé à la clinique de la Madeleine se poursuit. Déférés au parquet mardi, le pédiatre Hussein Joubaïly, l’infirmière et la nurse ont été envoyés en prison. Le maître des poursuites a ouvert une information judiciaire contre les mis en cause. Le responsable de la structure sanitaire, Mahmoud Aïdibé, quant à lui, a été libéré après avoir passé une nuit entre les mains des enquêteurs. Il a été placé sous contrôle judiciaire, après son inculpation.Les mis en cause sont poursuivis pour « négligence, homicide involontaire et complicité ». Leur inculpation intervient trois jours après le drame suite à une plainte déposée contre eux par le couple Saleh, parents de la victime. Laquelle plainte a entraîné une autopsie sollicitée par l’autorité judiciaire et qui a conclu à une « mort suite à des brûlures entendues sur le corps avec asphyxie secondaire ».Les responsables de la clinique qui contestaient cette expertise, avaient requis une contre-expertise.