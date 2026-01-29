Recrudescence de vol de bétail à Balantacounda : les populations appellent l'armée au secours

Les acteurs communautaires du Sénégal et de la Guinée-Bissau ont lancé un appel pressant aux autorités pour une implication accrue de l’armée afin de faire face à l’insécurité grandissante dans la zone frontalière du Balantacounda, dans le département de Goudomp. Cette recommandation est la principale conclusion du forum tenu le week-end dernier à Bafata, à l’initiative de l’Association pour le Développement du Balantacounda.



La rencontre a réuni des représentants communautaires des deux pays autour des questions de sécurité, de cohabitation pacifique et de gestion des conflits fonciers. À l’issue des travaux, le président de l’association, Samba Mané, a tiré la sonnette d’alarme sur la recrudescence des vols de bétail et des actes de banditisme.



« Les voleurs arrivent nuitamment et lourdement armés. S’y ajoutent les coupeurs de route qui viennent inquiéter la population. Face à cette situation d’insécurité, nous invitons les autorités à mobiliser l’armée », a-t-il déclaré à la presse.



Au-delà de la question sécuritaire, les participants ont également insisté sur la nécessité d’un engagement plus fort des populations locales dans le règlement des différends fonciers. Selon Samba Mané, plusieurs familles déplacées durant le conflit casamançais ont découvert à leur retour que leurs terres étaient occupées.



« Certaines familles qui avaient fui la zone ont eu la surprise désagréable de constater que leurs terres sont aujourd’hui occupées par des voisins bissau-guinéens », a-t-il expliqué, appelant à un dialogue communautaire renforcé pour prévenir l’escalade des tensions.



Les organisateurs du forum espèrent que ces recommandations contribueront à restaurer la sécurité et à consolider la coexistence pacifique dans cette zone frontalière marquée par des défis persistants.