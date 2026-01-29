Magal de Porokhane 2026 : Le ministre de l’Intérieur magnifie l’héritage de Sokhna Diarra Bousso

En visite à Porokhane ce jour pour la cérémonie officielle du Magal, Me Bamba Cissé, ministre de l’Intérieur, a rendu un vibrant hommage à la mère de Cheikh Ahmadou Bamba. Devant une forte délégation, il a souligné le rôle central de la femme dans la communauté mouride et la stabilité du pays.

S'exprimant avec la ferveur d'un disciple, Me Bamba Cissé a tenu à rappeler la dimension spirituelle exceptionnelle de Sokhna Diarra Bousso. Pour le ministre, les qualités intrinsèques de cette figure sainte sont le socle même de la confrérie : « C’est grâce à cette qualité que nous avons eu Serigne Bamba. Sokhna Diarra est un symbole pour l’Islam », a-t-il déclaré, citant son dévouement et sa piété exemplaire. Il a par ailleurs affirmé que Sokhna Diarra Bousso dépasse les frontières du Sénégal pour devenir une « exemple pour toutes les femmes du monde entier ».



Le ministre s’est particulièrement réjoui du modèle éducatif développé à Daray Porokhane. Ce centre, qui accueille aujourd'hui 2 500 jeunes filles portant toutes le nom de la sainte éducatrice, a été cité comme un exemple de réussite. Le ministre a salué leur formation complète qui allie :L'apprentissage du Coran et de la Sunna et aux valeurs du travail. Selon Me Bamba Cissé, ce rassemblement prouve que la voie du mouridisme place la femme au centre de la communauté, conformément aux enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba.



Au-delà de sa fonction officielle, le ministre de l’Intérieur a abordé l’organisation de ce Magal comme un défi personnel. « C’est une question d’honneur en tant que talibé », a-t-il précisé, réitérant son engagement total pour le succès de cet événement religieux majeur. En conclusion de son allocution, Me Bamba Cissé a sollicité des prières ferventes auprès des autorités religieuses pour la stabilité et la paix au Sénégal.