Africa Banque Sénégal : un pirate informatique interpellé, après plus de 1400 transactions frauduleuses

La Division spéciale de la cybersécurité a interpellé, mercredi 28 janvier, M. Lô (33 ans), un développeur informatique. Il est suspecté d’avoir effectué plus de 1400 transactions frauduleuses en infiltrant le système de l’Africa Banque Sénégal (ex-Bdk), en transférant de l'argent sur plusieurs comptes de fintech (Wave, Orange money…).



Selon le quotidien Libération, alors que son compte bancaire n’était crédité que de 5.000 FCFA, M. Lô, qui travaille dans un autre établissement bancaire, a pu trouver «une faille» dans le système d’Africa Banque Sénégal pour y extraire «un montant global de 7.209.000 FCFA».



Lors de son interpellation, l’accusé a d’abord nié les faits, avant de reconnaitre sa culpabilité devant les preuves techniques des enquêteurs. Dans ses aveux, il dit avoir agi seul, en précisant que l’argent soustrait frauduleusement lui aurait permis «de payer des dettes».