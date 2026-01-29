Sanctions de la CAF : «Globalement, les décisions sont satisfaisantes» pour le Sénégal (Moustapha Camara, avocat)

Dans la soirée du mercredi 28 janvier, la Confédération africaine de football (CAF) a rendu son verdict concernant les incidents «inacceptables» et actes de violences enregistrés lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025. La Fédération sénégalaise de football (FSF) a été condamnée à une amende de 300.000 dollars (environ 180 millions FCFA), ainsi que des suspensions de match et amendes individuelles pour certains joueurs.



Professeur et avocat en droit du Sport à Marseille (France), Moustapha Camara estime que «globalement, ce sont des décisions qui sont satisfaisantes pour la FSF, même si on pouvait s'attendre à de meilleures décisions», au cours du journal de 13 heures de la Radio Sénégal Internationale (RSI). Cet avis de l’homme de droit tient compte du fait que, dans sa plainte, la Fédération royale marocaine de football (FRMF) avait demandé que le titre de «champion d’Afrique» soit retiré au Sénégal ainsi que sa participation au mondial 2026. Ces deux dernières demandes ont été rejetées.





En poursuivant son analyse, Me Camara «trouve quand même une cohérence juridique» dans la décision de la CAF «puisque les sanctions qui ont été prises sont prévues dans le code disciplinaire» de l’Institution. Il estime néanmoins que le Sénégal «peut faire appel» afin «de réduire le montant des amendes» qu’il trouve «très sévère et disproportionné».



De son côté, le chargé de communication de la FSF, Alain Bakary Cissé, estime qu’ «il faut se réjouir» de la décision de la CAF qui confirme le titre du Sénégal. Il rassure cependant qu’une réunion de la Fédération est «prévue» ce jeudi pour analyser «l'opportunité d'interjeter appel dans un délai de trois jours».



Pour rappel, parmi les sanctions, le sélectionneur Pape Bouna Thiaw a écopé d'une suspension de cinq (5) matches officiels de la CAF et une amende de 100 000 USD (54 millions FCFA). De son côté, la FRMF a écopé, entre autres, d’une amende de 200 000 USD ( 108 millions FCFA) pour le comportement inapproprié des ramasseurs de balles du stade.