Affaire de détournement de 53.000 tonnes de minerais : les deux Indiens libérés

Dans l'affaire de détournement de 53.000 tonnes de manganèse à Tamba, les deux ingénieurs indiens, Shubhashish Samantha et Surajit Chandra, arrêtés la semaine dernière, ont été remis en liberté sous contrôle judiciaire. La décision a été prise par le Juge du deuxième Cabinet, Mamadou Seck, suivant les recommandations du procureur de la République.



Les ingénieurs étaient inculpés pour « détention illicite, transport, vol, et vente de substances minérales. » Devant le juge, Samantha et Chandra ont nié les accusations, affirmant que leur société, « Falcon Ressources », avait légalement acquis 75% des parts de la société « G.H. Mining », la partie civile dans cette affaire. Ils ont également contesté le chiffre de 53.000 tonnes de manganèse, arguant que la quantité extraite était de 12.042 tonnes, bien en deçà des accusations portées contre eux.



Assistés par leurs avocats, Mes Amadou Aly Kane, Bassirou Baldé et Koureyssi Ba, les deux ingénieurs ont présenté un rapport de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives au Sénégal (ITIE) de 2022. Ce rapport indique que la production annuelle de manganèse est de 31.092 tonnes, mettant en doute la véracité des accusations de Chopra Randeep, Directeur de « G.H. Mining Suarl », qui a déclaré une perte de 53.000 tonnes.



Au terme de l'audition, le Juge Mamadou Seck a décidé de placer Shubhashish Samantha et Surajit Chandra sous contrôle judiciaire, leur interdisant de quitter le territoire sénégalais et confisquant leurs passeports. Selon L´Observateur, les ingénieurs devront se présenter chaque mois au Tribunal de Dakar pour émarger.



Chopra Randeep, par le biais de ses avocats, dont Me Abdy Nar Ndiaye et Ciré Clédor Ly, avait initialement porté plainte contre les dirigeants de « Falcon Ressources » pour détournement de minerais. Après l'enquête préliminaire, seuls Samantha et Chandra ont été arrêtés, tandis que d'autres responsables de la société, comme Atul Nijhawan, Puja Nathany, et Ashish Kedia, sont actuellement hors du Sénégal.