Affaire de détournement de deniers publics: Tabaski Ngom conduit l'ex-DG de l'APROSI, Momath Ba, à la DIC

L'affaire de détournement de deniers publics et de blanchiment de capitaux impliquant l'Inspectrice Tabaski Ngom prend une nouvelle tournure. Le dossier, transmis aux enquêteurs de la Division des investigations criminelles (DIC), a révélé l'existence d'un circuit complexe de détournement de fonds publics au sein de l'Agence de promotion des sites industriels (Aprosi), où l'intéressée occupait la fonction d'agent comptable particulier avant de rejoindre la Commission de régulation du secteur de l’électricité (CRSE). Elle avait, à l’époque, cité l'ancien directeur général de l’Aprosi, Djim Momath Ba. Convoqué et entendu par la DIC hier-lundi, le sieur Ba a été placé en garde à vue pour détournement de fonds publics et blanchiment de capitaux.Par ailleurs, Tabaski Ngom a fait de nouvelles révélations, visant directement deux responsables du Trésor public. Elle a affirmé que ces derniers souhaiteraient la sacrifier alors que d'autres affaires de détournement auraient été mises à jour. Reste à savoir si ces allégations sont fondées ou non. Dans tous les cas, une information judiciaire a été ouverte.Libération dans sa parution du jour nous apprend que lundi, Tabaski Ngom a été confrontée à Mbaye Ngom et Soundou Ngom, deux chauffeurs du député Moustapha Diop.Pour rappel, elle avait affirmé avoir remis une partie des fonds détournés sous forme de prêts à Moustapha Diop, en citant ses deux chauffeurs comme témoins. Cependant, ces derniers ont catégoriquement nié ces accusations, expliquant que Tabaski Ngom leur avait simplement distribué des tee-shirts pour des activités politiques. Lorsque les enquêteurs lui ont demandé si elle possédait des preuves, telles que des décharges attestant de ces remises, elle a répondu par la négative. À ce stade, les seuls éléments concrets qui ressortent concernent les virements effectués en faveur de l’entrepreneur Mor Guèye.Les malversations reprochées à Tabaski Ngom remontent à son époque à l'Aprosi, bien avant son passage à la CRSE. À cette époque, elle aurait entretenu des transactions financières douteuses avec l'ancien ministre de tutelle, Moustapha Diop.Dans une lettre de mise en demeure adressée à ce dernier et remise par huissier le 13 décembre dernier, Tabaski Ngom réclame une somme de 50 millions de FCFA, qu'elle affirme avoir prêtée au ministre pour « régler une urgence », sur promesse de remboursement sous 72 heures par le directeur général de l’époque, Momath Ba. La lettre, rendue publique par Pressafrik, précise que cet argent faisait l'objet d'un différend, nécessitant l'intervention de Momath Ba pour apaiser les tensions. Ces événements remontent à mars et avril 2024, juste avant que Momath Ba ne soit limogé de l’Aprosi et que Tabaski Ngom ne rejoigne la CRSE.La DIC, mandatée par le parquet financier, a élargi son enquête, ce qui a conduit à la convocation et à la garde à vue de Momath Ba, hier lundi, après une audition prolongée dans les locaux de la DIC.Selon des informations exclusives de L'Observateur, son arrestation repose sur des « indices graves et concordants ». Ces mêmes sources judiciaires ajoutent que l'arrestation de Momath Ba, ancien directeur général de l'Aprosi, met en lumière un vaste réseau de transactions financières douteuses, mêlant détournement de fonds publics, prêts non remboursés et soupçons de collusions politiques. Une affaire explosive, d'autant que des audios et des documents compromettants, désormais entre les mains des autorités judiciaires, pourraient être confrontés aux mis en cause lors des prochaines étapes de l'enquête.