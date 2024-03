Affaire de l’Attentat du Bus à Yarakh, « c’est une farce » selon Abdoulaye Ndiogou

Abdoulaye Ndiogou, juriste et analyse, est revenu sur l’incident du bus incendié à Yarakh occasionnant selon certaines informations des morts.



Pour le juriste, partout où il y a casse ou autre, c’est parce qu’il y a eu bavure de la part des forces de l’ordre. On ne peut pas interdire à un peuple qui en a ras -le -bol de le crier. Concernant le bus, il a soutenu que c’était une farce. « Personne n’a la preuve que le bus a été incendié avec des personnes à l’intérieur. Un acte attentatoire du genre, quelle ambassade ou représentation diplomatique siégeant au Sénégal l’a condamné ?



"Ça ne vous a pas étonné, un attentat se revendique, qui a revendiqué cet attentat. J’ai vu un bus en feu avec un témoignage, mais nous savons tous à quoi ressemble l’intérieur des bus tata. Je le réitère, je suis l’une des rares personnes qui croit en cette farce. Parce que le père des deux filles supposées calcinées dans le bus, dit avoir montré des photos de ses filles à la gendarmerie qui l’a conduit sur les lieux où il a finalement identifié ses filles calcinées. Identifier des corps calcinés de qui se fout-on", a tonné monsieur Ndiogou.



"Deuxièmement pourquoi les deux sœurs sont restées dans le bus jusqu’à être calcinée et personne n’est sortie pour dénoncer ses brûlures. La dame qu’on nous a montrée à la télé disant qu’elle fait partie des victimes brûlées, on voit nettement que sa brûlure date de plus de deux semaines. Ce n’est pas une brûlure récente parce que ça a commencé à cicatriser. Et comme par magie rien n’est arrivé au receveur qui d’habitude s’enferme dans leur place. Comment s’en est -il sorti indemne ? Un bus plein en à bord, un receveur qui s’est embrigadé dans sa case, les passagers ont la possibilité de se sauver avant lui compte tenu du lieu où il se trouve. Tout cela, c’est pour faire croire aux Sénégalais qu’il y a des forces occultes dans le pays» a expliqué le juriste .