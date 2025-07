Pénurie de sang à Tambacounda : un appel à la solidarité pour sauver des vies lancé

Le problème révèle un déséquilibre régional préoccupant. Si le département de Tambacounda organise régulièrement des campagnes de don du sang, les autres zones de la région comme Bakel, Koumpentoum, Goudiry, ainsi que des localités telles que Vélingara et Médina Gounass (région de Kolda) ne participent pas suffisamment aux collectes. Pourtant, ces territoires envoient fréquemment des patients nécessitant des transfusions urgentes à l'hôpital régional de Tambacounda, souvent avec des taux d'hémoglobine dangereusement bas.

Face à cette situation, les autorités sanitaires tirent la sonnette d'alarme. Mahamadou Ba a officiellement saisi la Direction régionale de la Santé, mais les mesures concrètes se font toujours attendre. En attendant une réponse institutionnelle, l'appel à la mobilisation citoyenne devient crucial. Le responsable insiste sur la nécessité d'une implication collective : "Le mouvement nawétane ne doit pas se limiter au football. Il faut y intégrer aussi des actions citoyennes comme le don de sang."

L'hôpital lance un appel pressant à toute la population de la région, aux associations locales, aux centres de santé et aux mouvements culturels et sportifs pour organiser des collectes de sang décentralisées. Chaque don compte et peut sauver des vies immédiatement, a-t-il souligné.

Le Centre hospitalier régional de Tambacounda traverse actuellement une crise majeure avec une pénurie critique de sang qui met en danger la vie de nombreux patients. Selon Mahamadou Ba, responsable de la banque de sang de l'établissement, les réserves sont quasiment épuisées, particulièrement pour les groupes sanguins O+ et B+, tandis que seules quelques poches de A+ et AB+ restent disponibles. Cette situation d'urgence compromet sérieusement les soins aux patients, notamment ceux évacués des zones voisines dans un état critique.