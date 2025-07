CAN masculine à XV : Sékou Sakho publie la liste des 28 joueurs retenus

Le sélectionneur de l’équipe masculine du Sénégal de rugby à XV, Sékou Sakho, a publié la liste des 28 joueurs devant prendre part à la Coupe d’Afrique des nations de la catégorie ((Rugby Africa Cup), signale un communiqué de la Fédération sénégalaise de la discipline, rendu public ce lundi.



La compétition se tiendra du 8 au 20 juillet 2025 au Mandela National Stadium à Kampala, en Ouganda, précise la même source.



En plus du Sénégal, sept autres équipes participent à la compétition, à savoir l’Algérie, la Côte d’Ivoire, le Kenya, la Namibie, l’Ouganda, le Zimbabwe, en plus du tenant du titre, le Maroc.



Le tournoi africain se déroulera en élimination directe, les équipes étant classées en fonction de leurs performances lors de la première phase tenue du 18 au 29 juillet 2024 en Afrique du Sénégal.



Le Sénégal avait alors terminé à la sixième place.



Les Lions du Sénégal joueront, mardi, leur premier match contre la Namibie. Une rencontre qui fera office de quarts de finale.



Le vainqueur du tournoi Rugby Africa Cup se qualifie directement pour la Coupe du monde 2027 de la discipline, qui se déroulera en Australie.



L’équipe finaliste passera par des barrages, appelés Tournoi de qualification final. Une compétition qui va opposer des pays africains et asiatiques.



L’équipe nationale du Sénégal est arrivée dimanche à Kampala. En regroupement depuis le mois de juin en France, elle a battu en amical celle de la Suisse, sur le score de 27 points à 14.



Voici la liste des 28 joueurs retenus



𝗟𝗲𝘀 𝗮𝘃𝗮𝗻𝘁𝘀



Kaba Cissé (Chartres – France), Khadim Cissé (Placenza – France), Fernandez Correa (Massy – France), Cheikhou Danfakha (Beauvais – France), Momath Sémou Diamé (Chartres – France), Abdou Dièye (Nantes – France), Pape Bouna (Salles), Abdel-Karim Fofana (Rouen – France), Wilfrid Hounkpatin (Montpellier Hérault Rugby – France), Ibrahima Koita (Trikastin – France ), Léopold Lerouiel (Nevers – France), Abdoul Lom (Asfa – Sénégal), Moustapha Ndiaye ( Saint Yriex – France), Ousmane Ndiaye (St Denis – France), Willy Ndiaye (Rouen – France), Lamine Silla (Chartres – France), Yatera Yousouf (Niort – France)



𝗟𝗲𝘀 𝟯/𝟰



Lucas Guisset (XV Couronnais – France), Demba Kane (Capitaine) (St Denis – France), Nelson Mendy (Toulon – France), Assane Ndiaye (Panthères Yoff – Sénégal), Mamadou Ndiaye (Chartres – France), Mamoudou Niang (Carcassone – France), Pape Alassane Sagna (Cuzet – France), Saïbo Sakho (Epernay -France), Ahmet Sall (Jambars – Sénégal), Soumah Ousmane (As Mantaise – France), Abou Sy (Asfa – Sénégal).

Avec l'Aps.