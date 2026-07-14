Affaire de la fillette de 2 ans violée à Kanel : l’un des trois mis en cause à 13 ans

La commune de Kanel, dans la région de Matam, reste toujours bouleversée après le viol suivi du meurtre présumé d'une fillette de deux ans. Si les trois individus soupçonnés d'être impliqués dans ce drame ont été interpellés puis placés sous mandat de dépôt, dans son édition de ce mardi, Libération précise qu’ils sont respectivement âgés de 13, 17 et 24 ans.



Face aux gendarmes, alors que les investigations se poursuivent, ils auraient reconnu les faits, expliquant avoir violé à tour de rôle la gamine H. Ly, en l’empêchant de crier.