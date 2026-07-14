Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Affaire de la fillette de 2 ans violée à Kanel : l’un des trois mis en cause à 13 ans



Affaire de la fillette de 2 ans violée à Kanel : l’un des trois mis en cause à 13 ans
La commune de Kanel, dans la région de Matam, reste toujours bouleversée après le viol suivi du meurtre présumé d'une fillette de deux ans. Si les trois individus  soupçonnés d'être impliqués dans ce drame ont été interpellés puis placés sous mandat de dépôt, dans son édition de ce mardi, Libération précise qu’ils sont respectivement âgés de 13, 17 et 24 ans.

Face aux gendarmes, alors que les investigations se poursuivent, ils auraient reconnu les faits, expliquant avoir violé à tour de rôle la gamine H. Ly, en l’empêchant de crier.
Autres articles

Charles KOSSONOU

Mardi 14 Juillet 2026 - 15:19


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter