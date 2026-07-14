BFEM 2026 à Kolda : 7 088 candidats à l'assaut des épreuves, un démarrage jugé satisfaisant

Le Brevet de fin d'études moyennes (BFEM) 2026 a démarré ce lundi dans l'académie de Kolda dans des conditions jugées satisfaisantes par les autorités éducatives. Au total, 7 088 candidats, dont 60 dans l'option franco-arabe, composent cette année dans les différents centres d'examen de l'académie.



Pour s'assurer du bon déroulement des épreuves, l'Inspecteur de l'Éducation et de la Formation (IEF) de Kolda, Birane Tine, a effectué une tournée de supervision en compagnie du préfet du département. À l'issue de cette visite, il s'est montré rassurant quant à l'organisation de l'examen.



« Dans l'ensemble, les épreuves se déroulent normalement », a indiqué l'IEF, précisant qu'un taux de présence de 98,34 % a été enregistré dès la première journée.



Quelques absences ont toutefois été relevées, notamment au niveau des candidats de l'École sénégalaise de Bissau, qui comptabilise à elle seule 10 absents.



Les statistiques de cette session confirment une nouvelle fois la forte représentation des filles. Dans l'option française, 3 778 filles sont inscrites contre 3 247 garçons. La même tendance est observée dans l'option franco-arabe, avec 34 filles contre 26 garçons.



Cette édition du BFEM est également marquée par une baisse significative du nombre de candidats. L'académie est passée de 10 268 candidats en 2025 à 7 035 candidats cette année pour l'option française, auxquels s'ajoutent les 60 candidats du franco-arabe, soit 7 088 candidats au total. Cela représente une diminution de plus de **3 000 candidats par rapport à l'année précédente.



Malgré cette baisse des effectifs, les autorités académiques affichent leur confiance quant au bon déroulement de l'examen et espèrent que cette session se poursuivra dans le même climat de sérénité et de discipline observé lors du lancement des épreuves.