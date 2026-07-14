Nomination d’Ousmane Diagne: Moundiaye Cissé se dit «rassuré» et pense que le Conseil constitutionnel «se bonifie»

Ce mardi 14 juillet, moins de 24 heures après la nomination du magistrat Ousmane Diagne à la tête du Conseil constitutionnel sénégalais, Moundiaye Cissé, directeur exécutif de l'ONG 3D (Démocratie, Droits humains, Développement local), se dit «rassuré» et pense que l’Institution «se bonifie», face à la presse.



«Ousmane Diagne est connu comme quelqu'un qui ne cède pas aux pressions, même venant de ceux qui l'ont nommé. Donc ça rassure (…) Avec cette nomination, on ne peut qu'avoir espoir que le Conseil constitutionnel se bonifie d'un nouveau membre et non des moindres», a dit Moundiaye Cissé, au cours de la Journée de partage et de plaidoyer pour l’application effective de la loi d’orientation sociale en faveur des personnes handicapées au Sénégal.



Pour le directeur exécutif de l’ONG, la désignation d’Ousmane Diagne vient aussi couronner le parcours d’un homme connu pour son intégrité. «Je crois que c'est une nomination à saluer parce que sur le plan politique, on a vu que c'est quelqu'un qui n'a jamais cédé aux pressions des politiques. On l'a vu à l'Assemblée nationale faire face aux députés de la majorité pour dire qu'il ne mettrait jamais de pression aux magistrats», a-t-il soutenu.



Ancien ministre de la Justice sous le premier gouvernement de l’actuel régime, Ousmane Diagne remplace désormais Mamadou Badio Camara, décédé le 10 avril 2025 à l'âge de 73 ans.